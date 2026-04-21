Asturias convoca ayudas a la apicultura por más de 458.000 euros dentro del PEPAC

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha convocado las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) y la de minimis para la apicultura, con el objetivo de reforzar la competitividad de un sector apícola asturiano. El Principado destina a ambas líneas de apoyo 458.331 euros: 378.331 para la ISA y 80.000 euros para mínimis.

Según el Sistema Integral de Trazabilidad Animal, a fecha 1 de enero de 2026 había censadas en Asturias 2.489 explotaciones apícolas, lo que representa el 6,71% del total nacional, y 62.967 colmenas, el 2,13% del conjunto de España.

Desde el Ejecutivo autonómico destacan que el sector mantiene una tendencia de crecimiento sostenido año a año, a diferencia de la evolución nacional, que registra descensos en el número de colmenas en los últimos ejercicios.

Las ayudas de la ISA podrán ser solicitadas tanto por asociaciones de apicultores como por apicultores individuales y están cofinanciadas al 50% con fondos europeos a través del Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga), así como con aportaciones del Principado y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su finalidad es mejorar las condiciones de producción de la miel.

La campaña apícola objeto de estas ayudas comprende el periodo entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de este año. Entre las actividades subvencionables se incluye la contratación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica o formación, así como inversiones en activos materiales e inmateriales destinadas a hacer frente a especies invasoras y enfermedades de las colmenas, en particular la varroosis. También se contemplan medidas para incrementar la vitalidad de las colmenas, renovar y acondicionar la cera, prevenir daños por fenómenos meteorológicos adversos, repoblar con crías de reinas y racionalizar la trashumancia.

También podrán financiarse inversiones vinculadas a la actividad diaria de las explotaciones, como la cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas, sistemas de protección, vigilancia antirrobo o geolocalización, además de análisis de productos apícolas y de actuaciones frente a la pérdida de abejas o las caídas de productividad.

Por su parte, las ayudas acogidas al régimen de mínimis tienen como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas, afectadas por la presencia de la avispa asiática (Vespa velutina) y por las condiciones meteorológicas adversas, contribuyendo así a su modernización y desarrollo.

Los extractos de ambas convocatorias se publican este martes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá mañana. Además, el próximo viernes 24 de abril, a las 9.00 horas, se celebrará un Info Day en la sede de la consejería para resolver dudas de los apicultores interesados.