Asturias Ganadera critica la planificación y el número limitado de participantes en los controles de lobo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha cuestionado este viernes la planificación de los controles de lobo en la región tras la reciente notificación enviada a la mayoría de los ayuntamientos para iniciar la campaña de abatimiento. Esta reclamaba colaboración municipal y participación local, pero para la entidad, la circular llega tarde para que las batidas sean efectivas antes del final del periodo de caza en marzo.

Según Asturias Ganadera, la resolución establece la eliminación de 54 lobos y limita la participación a 25 personas por batida, cifras que consideran insuficientes para algunos montes. La organización ha señalado que el número de animales a abatir no coincide con lo que consideran las necesidades reales y que algunos grupos reproductores podrían dar lugar al nacimiento de más lobeznos que los previstos para eliminar.

Asimismo, Asturias Ganadera ha indicado que los mecanismos de control implementados hasta ahora han resultado ineficaces y que la aceptación de la participación de los cotos locales refleja la necesidad de modificar las estrategias. La organización ha advertido que los ataques al ganado podrían mantenerse durante la próxima campaña si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata.

La entidad ha reclamado que los controles se realicen de manera inmediata tras los ataques al ganado, por equipos especializados y respetando el derecho de autodefensa, y ha exigido un cambio en los criterios con los que se planifican estas batidas.