Asturias Ganadera reclama a Medio Rural actuar contra los lobos en zonas habitadas

Asturias Ganadera asiste de público al Pleno de este miércoles en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha reclamado este miércoles al Gobierno autonómico la extracción de ejemplares en zonas habitadas y ha mostrado su respaldo a la iniciativa sobre la adopción de medidas relativas a la gestión del lobo que ha defendido el Grupo Popular en el Pleno de la Junta General del Principado.

En declaraciones a los medios, el presidente y portavoz del colectivo, Alfonso Artidiello, ha explicado que en la zona del Sueve, donde reside, hay entre cuatro y cinco lobos próximos a las viviendas, provocando daños continuos al ganado. Por ello, ha reclamado que se actúe prioritariamente en las áreas donde se producen los ataques más graves, evitando intervenciones en zonas sin daños.

El colectivo ha denunciado que los trámites administrativos se iniciaron con retraso, recordando que en Cantabria el plan de gestión se puso en marcha apenas una semana después de la salida del lobo del Lespre, mientras que en Asturias la Consejería de Medio Rural tardó cinco meses en actuar. Además,

Además, Artidiello ha criticado que los controles posteriores se realizaron con poca eficacia y ha señalado dificultades para integrar a cazadores y ganaderos en las batidas "hasta última hora", lo que, según el portavoz, impidió alcanzar los objetivos de extracción previstos.

Según Asturias Ganadera, la situación actual responde a la aplicación incompleta de un Plan de Gestión del Lobo que, de haberse ejecutado con eficiencia, habría permitido cumplir al menos con el cupo de control establecido. La asociación señala que los controles se iniciaron tarde y con escasa eficacia, resistiéndose inicialmente a la participación de ganaderos y cazadores locales.

El colectivo responsabiliza directamente al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, exigiendo su dimisión por considerar que su gestión "está acabando con la ganadería extensiva en Asturias". Además, critican la negativa del Gobierno autonómico a mantener abiertas vías de acción para continuar con los controles y denuncian lo que consideran promesas vacías plasmadas en el denominado 'Pacto Rural'.

El portavoz ha añadido que la presencia de lobos ya supera la capacidad de los montes, con manadas establecidas durante varios años, y ha cuestionado la suficiencia de las compensaciones económicas actuales por ataques de lobo.

Ha concluido reiterando la necesidad de una gestión más eficaz y rápida del lobo en Asturias para proteger el ganado y la actividad ganadera de la región.