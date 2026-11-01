Asturias podrá celebrar ferias de ganado bovino hasta el 31 diciembre con restricciones sanitarias - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado autoriza desde este domingo, 1 de noviembre, y hasta el próximo 31 de diciembre la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y otros eventos que impliquen concentraciones de ganado bovino en Asturias, suspendidos por la situación epidemiológica de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La medida permitirá recuperar progresivamente estas actividades ante la evolución favorable de la enfermedad, aunque estará sujeta a condiciones sanitarias.

La autorización se limita a animales procedentes de explotaciones asturianas que hayan permanecido de forma continuada en la comunidad desde antes del 1 de junio de 2026. También podrán participar los bovinos nacidos en Asturias después de esa fecha, siempre que no hayan salido del territorio autonómico. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria justifica la decisión por la evolución de la enfermedad, el avance de la vacunación en las zonas afectadas y la menor actividad de los insectos transmisores durante los meses más fríos.

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, ha visitado este domingo la feria anual de Somiedo, donde ha pedido mantener las medidas preventivas. "La recuperación de las ferias y concentraciones es importante para la actividad ganadera, pero debemos actuar con prudencia y cumplir rigurosamente las medidas sanitarias", ha señalado. Huerta ha incidido en que la prevención sigue siendo "fundamental" para proteger las explotaciones y avanzar hacia la normalidad con garantías.

Por su parte, el Mercado Nacional de Ganados de La Pola Siero mantendrá suspendida hasta el 31 de diciembre su autorización como mercado de ámbito estatal. No obstante, sus instalaciones podrán utilizarse para la agrupación, gestión, concentración y expedición de bovinos, siempre que los animales cumplan los mismos requisitos de procedencia y permanencia establecidos para el resto de eventos. Las concentraciones de otras especies ganaderas seguirán regulándose por su normativa específica.

La autorización establece además medidas de bioseguridad, entre ellas una cuarentena de 21 días para los animales de especies sensibles que lleguen a explotaciones desde zonas consideradas de riesgo, así como la desinsectación del ganado y de los vehículos de transporte. Los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acreditar también el cumplimiento de las medidas de limpieza, desinfección y desinsectación. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, realizarán controles para verificar su cumplimiento. Las condiciones podrán revisarse en función de la evolución epidemiológica.