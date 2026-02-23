Asturias prepara un tercer plan de gestión del lobo después de que el Supremo anulara el anterior

Reunión de esta tarde del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, con representantes de los sindicatos URA, UCA, Usaga y COAG. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha anunciado que el Gobierno regional trabajará en la aprobación de un nuevo decreto que incluya un tercer plan de gestión del lobo, después de que el Tribunal Supremo anulara el programa de control poblacional 2022-2023 y el artículo 75A del decreto de 2015 que sustentaba el anterior plan.

Marcos ha mantenido un encuentro este lunes con los sindicatos URA, UCA, Usaga y COAG en el que ha informado sobre los pasos que dará el Ejecutivo asturiano.

"Una vez que lo que hicimos es suspender la aplicación del programa de control poblacional con el balance ya conocido de 31 lobos abatidos durante la ejecución del mismo --26 fueron abatidos por los agentes medioambientales y 5 a través de las batidas específicas realizadas--, más 12 por otras circunstancias, es decir, 43; pues lo que procedía es ver de qué manera podíamos subsanar esa anulación de ese artículo y es modificando el decreto, es decir, avanzar hacia un tercer plan de gestión del lobo", ha explicado Marcos.

El consejero ha señalado que el objetivo es tener aprobado el nuevo decreto no "más allá de finales de junio", incorporando de nuevo dicho artículo con las modificaciones jurídicas que reflejen la situación actual.

Marcos ha indicado que el censo del 2025 de la especie ya está finalizado. "Se está ultimando para ya estar en condiciones de ser presentado", ha detallado. En este sentido, ha explicado que el censo servirá "para sustentar el programa de control poblacional toda vez que se apruebe el decreto con el tercer plan de gestión del lobo, es decir, a continuación".

De este modo, el consejero espera que en septiembre haya un programa de control poblacional que vaya desde el 2026 hasta marzo del 2028.