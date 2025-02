La campaña de saneamiento detecta diez ganaderías afectadas por tuberculosis bovina en Tineo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha informado este miércoles de que la campaña de saneamiento ha permitido detectar en Tineo diez ganaderías afectadas por tuberculosis bovina, con 26 reses positivas a la prueba de la tuberculina -de las cuales 22 ya han sido sacrificadas- y otras tres dudosas. Hasta ahora, se ha saneado el 21% de las 804 ganaderías del concejo, concretamente 172, y se han saneado 5.800 animales.

Marcos ha ofrecido estos datos en la Junta General, donde ha comparecido, a petición de Vox, para aportar todos los detalles sobre el plan especial de control de la tuberculosis bovina que se aplica en Tineo.

Durante su intervención, ha puesto en valor el refuerzo de la vigilancia sobre la fauna silvestre en el municipio, como medio de prevención para evitar la transmisión de la tuberculosis al ganado. Así, en lo que va de año se han analizado 80 jabalíes, frente a los 69 a los que se tomaron muestras en 2024. También se han efectuado controles a seis venados y un tejón, la misma cantidad que todo el año pasado. Los cultivos ya están en marcha, pero aún se desconocen los resultados.

Según han explicado desde el Principado, el análisis de la fauna salvaje es uno de las prioridades del Gobierno de Asturias para garantizar la sanidad animal. El año pasado se superó en un 136% el mínimo de muestras recomendado en el plan nacional, que obliga a realizar 130, y se efectuaron 307 en total.

El consejero ha reiterado en el Parlamento el compromiso de su departamento de poner en marcha ayudas para la inmovilización y reposición de reses afectadas por la tuberculosis bovina. Esta medida tratará de reducir la burocracia para facilitar la gestión, de modo que las ganaderías puedan recibir los fondos con rapidez.

Igualmente, el Principado se ha comprometido a incluir en el Pacto por el Medio Rural, que se abordará este año, un apartado específico sobre sanidad animal para reclamar al Gobierno de España una mejora de la fiscalidad para las ganaderías afectadas por la tuberculosis bovina, así como el pago mediante anticipos en el caso de vaciados sanitarios.

CRÍTICAS DE VOX

Las explicaciones de Marcos Líndez no convencieron a la portavoz de Vox, Carolina López, que fue la que solicitó la comparecencia. En el turno de fijación de posiciones, López acusó al Consejero de maltratar a los ganaderos de la zona.

"No tienen ningún plan, no tienen ninguna estrategia; han trabajado con una total falta de transparencia y de diligencia", ha lamentado. La parlamentaria de Vox ha reprochado además a los responsables del Principado que no hagan suficientes controles a la fauna salvaje.

"Han tomado la decisión fácil, que es la de ir a por el ganadero, como hacen siempre, sin importarles absolutamente nada todo el daño que están ocasionando al sector", ha reprochado López a Marcos.

PEÑAMAYOR

En la misma sesión de la comisión de Medio Rural, Marcos Líndez ha contestado a una pregunta del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre qué efectos puede tener la autorización de sondeos mineros en los montes de Peñamayor.

El Consejero ha recordado a Pumares que no se ha aprobado ningún sondeo y que lo único que ha hecho la Dirección de Energía y Minería es autorizar un permiso de investigación. Así, ha reclamado "rigor" a Pumares. Ha recordado además que el procedimiento es muy garantista y que antes de autorizar cualquier sondeo se debería aprobar un proyecto técnico muy concreto, un informe de Patrimonio y también una declaración de impacto ambiental satisfactoria.

"Un proyecto de investigación no lleva necesariamente a una explotación minera", ha recordado Marcos Líndez. "Si me pregunta si estoy preocupado por las afecciones al sector agroganadero de la zona en estos momentos, yo ya le digo que mi respuesta es no, porque en el momento procesal que estamos ahora mismo, estamos hablando de un permiso de investigación, no estamos hablando de otras consecuencias como las que usted trata de trasladar", le ha dicho al representante de Foro.