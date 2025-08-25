El Certamen Ganadero de San Agustín reúne a 346 reses de 92 ganaderías, un 14% más que en 2024

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge desde este lunes y hasta el próximo jueves, 28 de agosto, la CXLI edición del Certamen de Ganado de San Agustín, que este año reunirá un total de 346 reses procedentes de 92 ganaderías, lo que representa un incremento del 14% respecto a la edición anterior.

Las ganaderías participantes proceden de 33 concejos asturianos y presentan ejemplares de las principales razas autóctonas bovinas como la asturiana de los valles (235 animales, en tipos normal y doble grupa), la asturiana de la montaña (58) y la parda de montaña (53). Junto a ellas, se exhiben también 40 asturcones de 17 ganaderías, así como muestras de oveya xalda, gochu asturcelta y cabra bermeya.

El certamen mantiene su carácter expositivo y didáctico con animales domésticos como aves de corral, búhos, ovejas y cabras enanas, burros y la tradicional pita pinta asturiana.

Dentro de las actividades complementarias, Caja Rural de Asturias organiza durante el certamen la muestra 'Trajes regionales', que estará abierta hasta el jueves en horario de mañana y tarde, así como el espectáculo ecuestre 'La Magia del Caballo', previsto para el miércoles 27 a las 18.00 horas, coincidiendo con el Día de la Caja Rural de Asturias.

También se ofrecerán paseos en pony para niños menores de 12 años en la pista de arena, tanto el martes 26 como el miércoles 27, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Programa de concursos

Lunes 25: Concurso de raza asturiana de los valles (tipo normal, de 9.00 a 14.00 h; tipo doble grupa, de 15.30 a 21.00 h).

Martes 26: Calificación de parda de montaña (9.30 a 15.00 h) y concurso morfológico de asturcones (17.00 h).

Miércoles 27: Calificación de asturiana de la montaña (9.00 a 15.00 h), concurso de oveya xalda (11.30 h), entrega de objetos conmemorativos a los ganaderos (10.00 h) y espectáculo ecuestre.

Jueves 28: Acto de clausura y entrega de premios a las 11.00 h.