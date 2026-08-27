COAG pide "diálogo y garantías" para solucionar la gestión de residuos ganaderos y queseros en Cabrales

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadero (COAG) Asturias ha reclamado "diálogo y garantías", además de un proceso transparente, para encontrar una solución técnica a la gestión de residuos ganaderos y queseros en Cabrales que permita garantizar la viabilidad del sector en la zona, sosteniendo que "los ganaderos y las queserías necesitan soluciones para poder seguir desarrollando su actividad, y los vecinos tienen todo el derecho a exigir garantías para su entorno".

La organización agraria ha respaldado de manera explícita la preocupación expresada por el Consejo Regulador de la DOP Cabrales tras una reunión mantenida el pasado 14 de agosto, donde el colectivo alertó sobre los problemas que supone esta materia para la continuidad del sector, marco en el cual la entidad ha reafirmado que "la posición de la 'DOP Cabrales', que representa a un sector de enorme importancia económica y cultural para el concejo y para Asturias, debe formar parte de cualquier debate sobre el futuro de esta actividad".

Asimismo, el colectivo del campo ha manifestado su respeto por las inquietudes vecinales que han surgido respecto al proyecto proyectado en la zona, recalcando que la protección de la producción quesera tradicional debe ser plenamente compatible con el bienestar de la ciudadanía del municipio, pues ha argumentado que "la defensa de la ganadería y del queso Cabrales no puede plantearse en contraposición a la defensa de la calidad de vida de quienes viven en Cabrales".

Ante esta situación, la organización ha defendido la imperiosa necesidad de que las administraciones públicas escuchen a la población e incorporen las correcciones pertinentes al proyecto para resolver de raíz el conflicto social e impulsarlo con rigor, recordando a este respecto que el origen del debate se encuentra en "la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos generados por las explotaciones ganaderas y por las queserías".

Por todo ello, COAG Asturias ha insistido en la pertinencia de alcanzar una solución negociada que evite los enfrentamientos directos entre los productores y la población local, haciendo un llamamiento final al entendimiento mutuo mediante "un acuerdo basado en el diálogo, la transparencia y el conocimiento técnico, evitando posiciones cerradas de antemano y, sobre todo, evitando enfrentar al sector primario con la población".