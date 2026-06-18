COAG solicita medidas urgentes ante la crisis hídrica

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OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha dirigido varios escritos al Consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, a la Dirección de Gestión Forestal, Federación Asturiana de Concejos y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en los que les ha trasladado la "situación preocupante ante la que parece se enfrentará nuestro sector en los próximos meses de verano".

A través de una nota de prensa indican que la persistente ausencia de precipitaciones, sumada a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas dibujan un panorama estival "crítico".

Afirman que ya hay ganaderos que les han mostrado su preocupación ante la falta de agua para su ganado en algún pasto comunal y también productores de faba que nos trasladan que las condiciones del terreno impiden actualmente las labores esenciales de replantación, lo que romperá por completo el ciclo productivo de este año.

Por otro lado, la sequía también afecta de forma directa a la campaña de siega en Asturias, provocando una pérdida drástica del rendimiento por hectárea y obligando a los ganaderos a agotar las reservas de forraje de manera prematura durante el verano.

Desde COAG han propuesto una batería de medidas a las adminsitraciones implicadas, entre las que se incluyen autorizaciones excepcionales y temporales de captación de agua; flexibilización de los caudales ecológicos y concesiones vigentes; establecer y señalizar puntos estratégicos de toma de agua en los cauces públicos; suspensión de plazos y simplificación burocrática; un plan de choque para el transporte de agua mediante cisternas municipales; reparación y habilitación urgente de abrevaderos e infraestructuras hídricas; y ayudas directas por pérdidas en cultivos.

También proponen la movilización de las brigadas de prevención de incendios y del Servicio de Emergencias (SEPA); un plan de emergencia para la reparación de captaciones de alta montaña; la instalación temporal de depósitos nodriza portátiles; y la coordinación de los Servicios de Guardería del Medio Natural.