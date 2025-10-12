El Colectivo de Muyeres Rurales del Oriente concede el Premio Mujer Rural 2025 a la cabraliega Rocío Bueno

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Muyeres Rurales del Oriente de Asturias ha decidido otorgar el Premio Mujer Rural 2025 a la cabraliega Rocío Bueno, en reconocimiento a su destacada trayectoria vital y profesional vinculada al territorio, su firme compromiso con la igualdad y su relevante labor en la defensa y promoción del medio rural asturiano.

Según destacan en una nota de prensa, Rocío Bueno ha desarrollado a lo largo de los años "una intensa actividad en favor del desarrollo sostenible del campo asturiano, combinando la innovación con el respeto por las tradiciones rurales". "Su implicación en iniciativas de economía social, su impulso a proyectos de emprendimiento femenino y su papel activo en la dinamización de la comunidad rural la convierten en un referente para las mujeres del Oriente de Asturias", añaden.

Con este galardón, el colectivo quiere reconocer públicamente "el esfuerzo, la valentía y la capacidad transformadora de las mujeres que sostienen la vida en los pueblos, contribuyendo a mantener viva la identidad rural y a construir un futuro con igualdad y oportunidades para todos".

El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el edificio de las antiguas escuelas de Asiegu, en Cabrales. El Colectivo invita a toda la ciudadanía a sumarse a este reconocimiento y a participar en las actividades previstas para visibilizar el papel esencial de las mujeres en el desarrollo del medio rural asturiano.

