Confirmados dos casos de lengua azul en vacas de Las Regueras y Ribadesella

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha confirmado este jueves la presencia del serotipo 3 de lengua azul bovina en Asturias.

El Principado, que mantiene actuaciones de vigilancia ante posibles casos sospechosos, ha procedido a notificar en el sistema de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) dos casos positivos de lengua azul con el serotipo 3 detectados en una explotación de ganado de trato del concejo de Las Regueras y en una explotación de reproducción de carne de Ribadesella.

El caso positivo de Las Regueras, que afecta a una vaca que permaneció asintomática en todo momento, ha sido confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.

El mismo laboratorio ha confirmado el positivo de otra vaca en el concejo de Ribadesella. En este caso, el animal había manifestado sintomatología (babeo, carrilleras inflamadas y enrojecidas sin úlceras, diarrea, atonía de panza, cojera).

Medio Rural recuerda que en enero de 2025 el Ministerio de Agricultura y las comunidades cambiaron la estrategia ante la presencia de esta enfermedad, cuya vacunación pasó a ser voluntaria y las restricciones de movimientos fueron eliminadas. No obstante, el Principado insiste en la recomendación de la vacunación de los animales y en la adopción de medidas de desinsectación de ejemplares, instalaciones y vehículos.

En este sentido, el Principado explica que Asturias mantiene la profilaxis gratuita de los serotipos 4 y 8 para las explotaciones que lo soliciten y financia la profilaxis de otros serotipos con una ayuda económica para compensar su coste. De este modo, la consejería incluirá el serotipo 3 entre las vacunas objeto de compensación en la próxima convocatoria de ayudas.

GRIPE AVIAR

Por otro lado, también se ha notificado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria un caso de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1 en un ave silvestre, un alcatraz recogido por agentes del Servicio de Vida Silvestre en Ribadesella.

El caso también ha sido confirmado por Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, según han informado desde el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.