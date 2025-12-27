Criadores de Hispano-Bretón reclaman al Principado más recursos y advierten del riesgo de perder ayudas de la PAC

Archivo - Caballos Raza Hispano-Bretona - A. HISPANO-BRETONA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Criadores de Equino de Carne de Asturias (Aceca) ha alertado este sábado de que la dotación prevista en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2026 "pone en riesgo" la gestión del Libro Genealógico del ganado equino de raza Hispano-Bretón y, con ello, el acceso a las ayudas de la PAC de los ganaderos.

Aceca, entidad gestora del Libro Genealógico del Hispano-Bretón en Asturias y única certificadora ante la Administración para este ganado, ha señalado en una nota de prensa que el presupuesto global para "la llevanza" de libros genealógicos en el Principado asciende a 1.352.572 euros, pero "dentro de este presupuesto se ha dotado con una partida a una asociación que no gestiona ningún libro genealógico".

En la misma nota, señalan que la partida destinada al Hispano-Bretón se limita a 10.000 euros, una cuantía que consideran "claramente insuficiente y discriminatoria" en comparación con otras ayudas.

La asociación detalla que "los gastos que se producen por la llevanza de un libro genealógico oficial con 10.000 euros de presupuesto sn inasumibles por parte de una asociación". En este sentido, apuntan que "la falta de recursos puede provocar la imposibilidad de acometer los gastos de marcaje y gestión del libro genealógico y por tanto no poder emitir las certificaciones necesarias para la PAC".

Según Aceca, de mantenerse esta situación podrían perderse las ayudas correspondientes a más de 400 animales de pura raza Hispano-Bretón, lo que supondría una merma económica superior a los 400.000 euros para las explotaciones afectadas, además de posibles penalizaciones por el incumplimiento de compromisos quinquenales asociados a la PAC.

Por todo ello, la asociación insta al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a que "rectifique" y dote a Aceca de "los recursos necesarios" para garantizar la correcta gestión del Libro Genealógico de la raza Hispano-Bretón en Asturias y asegurar el cobro de las ayudas a las ganaderías comprometidas con la conservación de esta raza en riesgo de erosión genética.