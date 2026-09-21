Cuerpo y Planas garantizan apoyo al sector agroalimentario más allá del 30 de septiembre por la guerra de Irán

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantienen una reunión con representantes de distintas organizaciones de la industria agroalimentaria. - MINISTERIO DE ECONOMÍA

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han trasladado este lunes a la industria agroalimentaria la voluntad del Gobierno de seguir apoyando al sector ante el impacto de la guerra de Irán más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio'.

Cuerpo y Planas han mantenido hoy, en la sede del Ministerio de Economía, una reunión con representantes de distintas organizaciones de la industria agroalimentaria para analizar las consecuencias del conflicto del Oriente Medio en el sector y el impacto de las ayudas adoptadas por el Gobierno.

A la reunión han asistido representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); Asociación Española de Fertilizantes (Acefer), Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA); Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) y de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.).

Según han trasladado fuentes del Departamento que dirige Carlos Cuerpo, las asociaciones han valorado el efecto positivo del conjunto del Plan de Respuesta puesto en marcha por el Gobierno en marzo, que "supone un elevado coste presupuestario y que han conseguido reducir la inflación de manera significativa en todo el periodo".

Los ministros han recordado que, además de las medidas generales, como la ayuda para la compra de gasóleo, el Gobierno dedicó en el Plan de Respuesta un capítulo específico para los sectores agrario y pesquero con un presupuesto de 1.107 millones de euros, que incluye la ayuda para la adquisición de fertilizantes.

A principios de este mes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizó un primer pago de esta ayuda de más de 494 millones de euros a 249.376 agricultores.

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de encuentros que el vicepresidente primero está manteniendo con los agentes sociales y los sectores económicos a lo largo de esta semana para abordar la continuidad del apoyo a las familias y empresas ante el incremento de la inflación.

REUNIÓN ESTA TARDE CON EL SECTOR INDUSTRIAL

El vicepresidente Carlos Cuerpo continuará esta tarde con las reuniones, concretamente con el sector industrial, acompañado del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Además, desde el Ministerio han confirmado que el vicepresidente se reunirá a lo largo de toda la semana con los sectores económicos más afectados.