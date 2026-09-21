Cuerpo reúne este lunes al sector agroalimentario e industrial para abordar la prórroga de medidas anticrisis

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de j - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se reunirá este lunes con el sector agroalimentario e industrial para hacer seguimiento del impacto del conflicto en Irán y para abordar la continuidad de la protección a familias y empresas más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del Plan de Respuesta ante la guerra.

En concreto, Cuerpo se reunirá a las 12.30 horas en el Ministerio con el sector agroalimentario, encuentro en el que participará también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Posteriormente, a las 16.00 horas, el vicepresidente primero recibirá, junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, a representantes del sector industrial.

Estos encuentros con los sectores más afectados por la crisis provocada por el conflicto en Irán se producen después de que el Gobierno ya se haya reunido a los máximos representantes de la patronal y sindicatos.

"Vamos a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena", aseguraba el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el encuentro con los agentes sociales.

Seis meses después del inicio del conflicto, en agosto la presión de los precios de los carburantes ha vuelto a intensificarse: la inflación general se sitúa en el 4,25%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el aumento de los productos energéticos.

De cara a los próximos meses, centros de análisis como Funcas ya han advertido de que la tasa de inflación puede llegar al 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027.

EL CAMPO ANUNCIA MOVILIZACIONES

Con este escenario, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA se han plantado y han anunciado la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida "inasumible" del precio de los combustibles, que sitúa al sector en "una situación límite".

Las entidades agrarias advierten de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

En concreto, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, según datos del Ministerio de Agricultura, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el valor registrado hace un año.

Las organizaciones denuncian que este encarecimiento coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.