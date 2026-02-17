Ecologistas asturianos critican al Principado por oponerse a aumentar la protección de la anguila

Zona del Río Nalón - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que lamenta que no se haya incluido la anguila en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría 'En peligro de extinción', tal y como proponía el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La iniciativa no ha salido adelante, dado que no ha encontrado el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas. Coordinadora Ecologista de Asturias ha cargado contra el Gobierno asturiano, al que han acusado de mostrar "una insensibilidad ambiental propia de tiempos ya muy remotos".

"Siguen subvencionando y apoyando la celebración del Festival de la angula en San Juan de la Arena, que a todas luces es el anacrónico festejo de la extinción de una especieñ", han señalado.

Explican los ecologistas asturianos que la propuesta del Ministerio estaba basada en un informe de noviembre de 2025 elaborado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), unido a los numerosos informes científicos, que determinan que la anguila se encuentra fuera ya de los límites de seguridad para la conservación de la especie.

Señalan que las "desastrosas cifras" de capturas de angula de estos años muestran "de manera irremisible" el declive de esta especie y el colapso de las poblaciones.

"Esta pesquería se mantiene exclusivamente en base a que la escasez de la especie, hace cada vez más exclusivo su consumo, con un aumento desorbitado de los precios en las lonjas, lo cual, lejos de ser una buena noticia, es garantía de que se seguirá pescando hasta su completo exterminio", critican los ecologistas asturianos.

Desde Coordinadora Ecoloxista siguen reclamando un paro biológico incentivado que vede la pesca de la angula. "Habida cuenta de la reducción año tras año del total de los desembarcos, cada vez resulta más evidente lo fácil que resultaría declarar dicha veda, que podría no despertar oposición tanto en los que efectúan la pesca desde embarcación, como desde tierra", afirman.