FAPAS constata que los osos se acercan a Oviedo atraídos por las colmenas instaladas en entornos forestales. - FAPAS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha constatado un incremento de la presencia de osos pardos en las áreas forestales periurbanas del Concejo de Oviedo. Las cámaras de la organización conservacionista han detectado a tres ejemplares diferentes en los últimos meses, durante las labores de seguimiento desarrolladas en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo.

Según ha informado la asociación, este acercamiento de los plantígrados no se debe a un comportamiento nuevo, dado que FAPAS acumula más de veinte años identificando osos en los entornos rurales del municipio. Sin embargo, la organización sí ha detectado un cambio en sus hábitos motivado por el auge de la apicultura en la zona.

Mientras que hace dos décadas los animales acudían a los fondos de los valles únicamente para consumir las primeras cerezas maduras, en la actualidad permanecen durante más meses al año atraídos por las colmenas instaladas por los apicultores en el interior de los bosques.

La presencia de estas instalaciones genera un conflicto con la conservación de la especie que, según FAPAS, es posible solucionar mediante la reestructuración de los emplazamientos y la colocación de cierres de protección de alta eficacia. Con este objetivo, la asociación ha intensificado su colaboración con el sector apícola a través del proyecto de Apoyo a la Apicultura de Montaña en zonas Oseras, que ofrece cobertura técnica y material ante los daños.

Durante el presente mes de mayo, los miembros de la organización han protegido el primer colmenar afectado y ya coordinan las actuaciones en un segundo asentamiento que ha registrado la visita de un oso esta misma semana en las inmediaciones de Trubia. Ante la imposibilidad de construir el cierre perimetral de forma inmediata, el apicultor afectado ha trasladado provisionalmente sus colmenas a un emplazamiento seguro diseñado por FAPAS.