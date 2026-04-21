Foro pide el cese del consejero de Medio Rural por la pérdida de 9,5 millones de euros de fondos europeos

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha vuelto a pedir este martes el cese inmediato del consejero de Medio Rural de Asturias, Marcelino Marcos, tras la pérdida de 9,5 millones de euros, de los fondos europeos del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), destinados al desarrollo rural en Asturias, señalando que "nunca ha habido un Consejero de Medio Rural que genere tanto consenso en torno a su dimisión", recordando así que tanto partidos políticos como organizaciones agrarias reclaman la salida inmediata de Marcelino Marcos por su supuesta incompetencia.

Pumares ha criticado que esos fondos se hayan perdido, atribuyéndolo a una mala gestión y a no haber ejecutado las partidas dentro del plazo previsto. También ha cuestionado las explicaciones y "excusas" ofrecidas por el Consejero tras los recientes reveses judiciales y considera que "ya no resulta una persona creíble".

Por ello, ha defendido el portavoz forista la necesidad urgente de un relevo al frente de la Consejería de Medio Rural. Además, ha añadido que, mientras gobiernen Adrián Barbón y el PSOE, no se resolverán los problemas reales del campo asturiano, y ha asegurado que con el actual Consejero esas soluciones no llegarán.