El Gobierno asturiano desmiente a URA y afirma que Asturias alcanza cifras históricas en la gestión de la PAC

Ganado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha salido este viernes al paso de las críticas de Unión Rural Asturiana (URA) sobre las ayudas de la política Agraria Común.

Desde el Principado afirman que 25 explotaciones ya han cobrado sus ayudas y la gestión alcanza el 99,9 por ciento. La Consejería está realizando una revisión exhaustiva de los expedientes para detectar y resolver cualquier incidencia que pueda quedar pendiente, han explicado desde la Consejería.

"Asturias ha alcanzado este año cifras históricas en la gestión de la PAC, con 93,3 millones de euros gestionados y un récord de 28,3 millones en ayudas de desarrollo rural, un 11% más que el año anterior", han subrayado.

"Lo verdaderamente grave es trasladar, a sabiendas, información errónea, incluso después de haber recibido las aclaraciones oportunas. Una actuación irresponsable que solo contribuye a generar una alarma injustificada entre los ganaderos y a proyectar una imagen que no se corresponde con la realidad", zanjan desde la Consejería, en un comunicado en su cuenta de Facebook.