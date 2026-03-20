El Gobierno destina 877 millones al sector agroalimentario y pesquero por la subida de costes por la guerra en Irán

Archivo - El Gobierno canario apoya con 1,9 millones de euros al sector pesquero y acuícola ante el alza de costes por la guerra de Ucrania - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de más de 877 millones de euros para el sector agroalimentario y pesquero que contempla ayudas para el gasóleo agrícola, la compra de fertilizantes y una compensación para los buques pesqueros por el incremento de costes derivado del impacto del conflicto en Oriente Medio.

En concreto, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro para la adquisición de gasóleo agrícola para amortiguar el impacto que el sector está recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un plan que movilizará 5.000 millones de euros con 80 medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en la economía española, que entrarán mañana en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Todos ellos son sectores que se están viendo muy afectados y son muy importantes para nuestro tejido productivo. Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado el presidente en rueda de prensa.

De esta forma, agricultores y ganaderos que tengan derecho a esta subvención para el gasóleo de uso agrario no tendrán que realizar ningún trámite adicional y se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.

Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que es una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y esta medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias.

De esta forma, el presupuesto para esta partida para la adquisición de fertilizantes asciende a 500 millones de euros. El Gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias.

Además, el Gobierno, para facilitar el acceso a la financiación, ha ampliado en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca de subvención de créditos, para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca) necesarios para la obtención de los créditos.

A los carburantes también se les aplicará un descuento del IVA, que pasará del 21% al 10% mínimo que permite la Unión Europea, aunque éste impuesto lo paga el consumidor final. Sánchez ha calculado que solo esta rebaja del IVA se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos, es decir, unos 20 euros por vehículo.

De esta forma, la ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra y, por ahora, será aplicable hasta el próximo 30 de junio.

El jefe del Ejecutivo calcula que el paquete de medidas aprobado para afrontar el impacto económico de la guerra en Irán, que contempla 80 medidas y que movilizará 5.000 millones de euros, beneficiará directamente "a los 20 millones de hogares" que hay en España y a tres millones de empresas.

APOYO DE 25 MILLONES PARA LA FLOTA PESQUERA

En el ámbito pesquero, el incremento de los precios de la energía también ha repercutido, tanto el directo por el precio del combustible, como su incidencia en otros costes de producción como los envases para la congelación del pescado. Además, el cierre de los espacios aéreos dificulta la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que faenan en aguas internacionales.

Así, el Gobierno ha dispuesto una ayuda compensatoria, que contará con un presupuesto inicial de 25 millones, para buques, que se determinará en función de su consumo diario de combustible, coste semanal de éste y los días de actividad. Además, se tendrán en cuenta también las artes de pesca utilizadas y si opera en caladero nacional o internacional.

Además, se pondrán en marcha la exención de la tasa sobre pesca fresca, una medida para la flota pesquera estará en vigor hasta el 30 de junio.

SE REFUERZA LA CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN DE COMPETENCIA

Sánchez también ha anunciado que en este paquete de medidas anticrisis se dotará de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba ayudas contempladas en este plan "saque tajada" de la misma.

Las organizaciones agrarias han denunciado en las últimas semanas la "especulación" que estaban sufriendo por parte de diferente compañías tras dispararse los precios del gasóleo agrícola y reclamado que Competencia actuara para evitar esta situación abusiva y el fuerte impacto que estaban teniendo en sus explotaciones.

Así, Sánchez ha indicado que "se castigará con dureza" a las empresas beneficiarias de las ayudas que se aprovechan para su enriquecimiento de esta crisis o de las ayudas del Estado "que pagan con sus impuestos los ciudadanos".

"Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra", ha enfatizado Sánchez.