El Gobierno y el sector agrario mantienen su unidad de acción ante la reforma de la PAC

Archivo - Una vaca pastando. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la unidad de acción de Gobierno y sector agrario de cara a mantener el papel estratégico y esencial de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual.

Según se desprende de la nota de prensa del Ministerio, España defenderá que sin un presupuesto adecuado, al menos, el mismo que en el periodo anterior, la PAC "se desnaturaliza". "Los Estados miembros no lo debemos permitir", ha resumido.

El objetivo del encuentro ha sido el de informar sobre el estado actual de las negociaciones del marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y de las propuestas de la PAC, tras la reunión extraordinaria de los ministros de Agricultura de la UE del pasado 7 de enero convocado por la Comisión Europea.

La reunión ha estado presidida por Planas, con la asistencia de representantes de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (COAG, UPA, ASAJA y UdU). El ministro ha reiterado su rechazo a la propuesta comunitaria sobre el presupuesto de la UE para la futura PAC.

"Los retos a los que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos requieren de fondos suficientes y, la actual propuesta, es claramente insuficiente", ha asegurado.

Planas ha añadido que, "sin un presupuesto a la altura, no se puede avanzar en la negociación política" y ha advertido que "la renacionalización de las ayudas agrarias no es una opción, generará desigualdades y distorsionará el mercado interior".

Agricultura ha considerado que la Comisión Europea no ha asumido el compromiso adquirido con agricultores y ganaderos en la "Visión de la Agricultura y la Alimentación". Así, Planas ha criticado la vaguedad de la propuesta financiera sobre la PAC por "no reflejar adecuadamente elementos fundamentales para España como las inversiones en el medio rural (agroindustria o regadíos) o el POSEI para Canarias".

"España es y será firme en la defensa de esta política que ha sido clave para la modernización del sector agrario y para impulsar el desarrollo del medio rural europeo y al abastecimiento de alimentos a nuestros ciudadanos a precios asequibles", ha abundado.

El ministro ha asegurado que hay "demasiadas incertidumbres sin despejar sobre la propuesta del marco financiero que comprometen el carácter común y europeo de la PAC". Asimismo, ha insistido en que "no permitiremos la renacionalización de una de las políticas más europeas de la Unión Europea", que ha sido motor de cambio, progreso y desarrollo del sector agrario y del entramado rural ligado a su desarrollo económico.

Además, el Departamento de Planas ha manifestado que "una PAC con suficientes fondos, con personalidad propia, verdaderamente europea, común, se antoja más necesaria que nunca en el actual contexto geopolítico".

Planas se ha referido a los efectos en la agricultura de la guerra en Ucrania o a los aranceles de Estados Unidos, pero, también, ha mencionado retos como el cambio climático o las enfermedades animales para los que agricultores y ganaderos deben contar con medidas estratégicas, bien enfocadas y con fondos europeos.

"Los países de la UE y el sector agrario están en un momento crucial para defender la PAC como un pilar indiscutible para garantizar la seguridad alimentaria y asegurar la viabilidad de agricultores y ganaderos", ha resumido el comunicado.