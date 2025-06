El Gobierno termina el censo de población de lobos y concluye: "En España hay menos lobos que linces"

MADRID/OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo ha concluido el censo sobre la población de lobos en España, que tenía que tener listo para este mismo mes, y ha concluido que "hay menos lobos que linces".

Así, lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha defendido la protección del lobo como se hizo con el lince. "Acaba de concluirse la toma de datos de la situación de la especie en nuestro país y el dato final dice que en España hay menos lobos que linces", ha recalcado este miércoles en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, al ser preguntado sobre qué va a hacer la Secretaría de Estado para garantizar la protección del lobo.

El nuevo censo actualiza el de 2012-2014 y se ha realizado por las comunidades autónomas en coordinación con Transición Ecológica. En cualquier caso, España remmitió a la Comisión Europea un informe en el que evaluaba ya el sexenio 2013-2018 que indicaba que la especie se encuentra en este periodo en un estado de conservación 'Desfavorable inadecuado' en las tres regiones biogeográficas en las que está presente en España, así como en la evaluación conjunta de su estado de conservación a escala nacional.

En su intervención, Morán ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que el lince ibérico ha pasado de ser una especie "en peligro de extinción" a tener un estatus de "vulnerable" en la Lista Roja de Especies Amenazadas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

EL LINCE SE CONSIDERABA UNA "ALIMAÑA"

"Prácticamente toda la ciudadanía y el conjunto de las administraciones han puesto en marcha políticas para volver a reintroducir el lince en sus territorios. Una especie que había sido considerada una alimaña, que había sido exterminada en buena parte del país, que había quedado un reducto al sur y que poco a poco vuelve a ocupar esos espacios", ha relatado.

En este sentido, el secretario de Estado ha explicado que "al lobo le sucedió lo mismo que al lince pero geográficamente en sentido inverso". "Fue siendo exterminado de sur a norte. Acabó quedándose en un reducto en el norte y poco a poco vuelve a ir ocupando espacio. Al oso le ha pasado una cosa parecida", ha señalado.

"Yo creo que la reflexión que debemos de hacer es ¿por qué el lince sí y el lobo no? Si los dos prestan servicios ecosistémicos similares", ha planteado Hugo Morán, quien ha añadido que probablemente se "una cuestión ancestral de entendimiento, de carácter social, respecto en relación con una especie u otra".

OSOS Y LINCES DE PELUCHE, PERO NO LOBOS

Según ha apuntado Hugo Morán, es bastante habitual encontrar osos o incluso linces o gatitos de peluche. "Pero lobos de peluche... no abunda mucho, alguno hay. Y yo creo que eso induce a tener un concepto, un prejuicio respecto a la especie que muchas veces nos lleva a cometer errores", ha apuntado.

En este escenario, el secretario de Estado de Medio Ambiente llama a ser conscientes de que se trata de "un mismo problema". "La naturaleza no se puede escoger en el sentido de 'me gusta solo este 72% de naturaleza y el resto no'. La naturaleza es un conjunto. O gestionamos la naturaleza con ese concepto de defensa de la naturaleza y protección de la naturaleza o proteger la naturaleza a conveniencia no me parece que sea una buena solución", ha subrayado.

Respecto a cuál es la postura del Ministerio de Transición Ecológica sobre seguir permitiendo que los cazadores puedan usar munición de plomo al contrario de la posición de la Comisión Europea, Hugo Morán ha declarado: "Cuanto antes dejemos de consumir plomo, nos irá mejor". Así, ha argumentado que es un problema para la salud ambiental y, como consecuencia, para la salud humana.