Llanes acoge el Certamen de la Huerta de Posada.

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Posada de Llanes celebrará este sábado y domingo el 41 Certamen de la Huerta, Feria del Campo y Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias, que en esta edición de 2026 incluye también el Concurso de Sidra Natural Casera, en el cual se designará a los representantes del concejo de Llanes en el Concurso Regional de Sidra Casera de Asturias.

El Certamen de la Huerta abarca tres apartados distintos, cada uno de ellos dividido en varias secciones. El concurso de huertos tiene dos secciones, huertos familiares y huertos comerciales. El concurso de productos de la huerta tiene cinco secciones: faba verdina, faba de la granja, y lote de hortalizas, este último en tres ítems. Por su parte, el concurso-exposición de artesanía está subdividido en tres categorías: talla de madera, artesanía popular y premio especial para la talla de madera local.

Para cada una de las secciones del certamen se entregarán tres premios, el primero de 120 euros, el segundo de 60 euros, y de 30 euros el tercero, a excepción de la categoría de huertos comerciales, donde los premios son de 150, 100 y 60 euros, y de la categoría de talla de madera local, donde los premios son de 80, 50 y 30 euros. Además de la dotación económica, los premiados de cada categoría recibirán un pequeño detalle conmemorativo por parte de la organización.