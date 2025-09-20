Luis Venta (PP) critica que los guardas de los cotos no pueden controlar al lobo y exige soluciones inmediatas

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Luis Venta, ha criticado las propuestas del Gobierno respecto al control del lobo. En concreto, se ha referido a la colaboración de los guardas de los cotos, a quienes considera sin capacidad real de actuación.

"Los guardas de los cotos no tienen autorización para el uso de armas más allá de alguna del calibre 22", ha subrayado, calificando estas iniciativas como "una auténtica tomadura de pelo". Lo ha hecho durante su visita a Agrosiero, en la que además, a señalado a Barbón, Marcelino Marcos y Alejandro Calvo como "responsables políticos de que todos los días haya masacres".

Venta ha señalado que la situación actual de la ganadería en Asturias es "insostenible" debido a la falta de control de la población de lobos. "Desde hace seis meses el lobo puede controlarse en su población y Asturias no ha controlado absolutamente ni un solo lobo a lo largo de estos seis meses", ha asegurado.

El diputado considera que existe "descoordinación" en el Gobierno regional, especialmente en lo que respecta a la gestión de la población de lobos. "El presidente elige a los consejeros para coordinar, y el de medio rural debería decir dónde hay que actuar sobre la población de lobos y no lo hace", ha manifestado.

Finalmente, el representante del PP ha comparado la situación con otras comunidades autónomas como Cantabria, que ya ha ejecutado su plan de control de población de lobos, y ha insistido en la necesidad de considerar al lobo como una especie cinegética para poder actuar eficazmente. "Están jugando a enredar y a no hacer lo que tienen que hacer, que es actuar sobre la población de lobos", ha concluido.