Marcelino Marcos visita Caso y destaca la importancia de la prevención contra incendios

El alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández; el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el concejal de Medio Rural y teniente de alcalde de Caso, Juan Ramón Vega. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha visitado este sábado el municipio de Caso para evaluar los daños provocados por los incendios forestales de agosto, y ha destacado la importancia de trabjar en la prevención contra incendios de cara al futuro.

Este incendio, ha explicado, ha afectado a 243 hectáreas y aunque no está activo, este fuego "no está totalmente cerrado", ya que "en cualquier momento las condiciones pueden ser favorables para que vuelva a propagarse".

Marcos ha explicado que este incendio se incluye en las más de 6.500 hectáreas quemadas en Asturias, y ha resaltado que este en concreto no ha sido un fuego provocado, sino originado por un rayo en una tormenta.

El responsable autonómico ha subrayado la necesidad de una "respuesta rápida" por parte de todas las administraciones ante situaciones de emergencia, "la administración local, la autonómica y la administración central", para minimizar los daños producidos por estos siniestros.

En el ámbito de las competencias de la Consejería, Marcos ha recordado la habilitación de 800.000 euros para adquisición de forraje, con una dotación de 100 euros por unidad de ganado mayor, con el objetivo de que "en pocas semanas esté a disposición de aquellos ganaderos afectados por los incendios forestales".