Marcos acusa al PP de generar "inseguridad" en relación al plan de gestión del lobo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno de Asturias, Marcelino Marcos, ha dicho este sábado que el plan de gestión del lobo se está cumpliendo de forma escrupulosa.

Además, una semana después de que el diputado del PP Luis Venta advirtiese que para que los cazadores puedan actuar debe declararse al lobo especie cinegética, Marcos ha querido salir al paso y ha acusado a los 'populares' de generar "inseguridad".

Marcos ha explicado que el plan marca los itinerarios para realizar los controles, empezando por los agentes medioambientales y, donde no son efectivos, pedir la colaboración a los cazadores.

"Para eso existe seguridad jurídica y un marco normativo claro", ha dicho. "La sensación que tengo es que el Partido Popular lo que no quiere es que cumplamos con el programa de actuación, es decir, por un lado nos piden información y por otro lado tratan de trasladar inseguridad, en este caso, a los cazadores. Nosotros, la Administración, evidentemente, si damos un paso es porque hay seguridad jurídica", ha afirmado Marcos.