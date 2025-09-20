Marcos Líndez anuncia que los controles del lobo comenzarán la próxima semana en zonas donde no fueron efectivos

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha explicado este sábado durante su visita a Agrosiero que los controles de lobol, que comenzarán a autorizarse la próxima semana, se realizarán "cumpliendo a rajatabla el plan de gestión del lobo de 2015", el marco normativo que regula la especie en la región.

Líndez ha señalado que los controles se iniciaron con agentes medioambientales y, en aquellas zonas donde no han sido efectivos, se autorizará la participación de cazadores en reservas regionales y cotos, siempre que cuenten con permiso de armas y deseen colaborar.

"En esta fase, los guardas de los cotos que puedan realizar esos controles porque tengan permiso de armas y así lo quieran hacer, los que realizarán junto con la guardería del medio natural".

El responsable autonómico ha destacado que el control del lobo se realizará "de manera legal y tranquila", evitando la judicialización del proceso. "Lo importante es la efectividad y en eso nos estamos ocupando", ha subrayado, advirtiendo que no facilitarán información que pueda generar "enfrentamientos" entre posturas polarizadas.

El consejero ha insistido, a su vez, en que la gestión de la especie debe compatibilizarse con la actividad agrícola y ganadera. "Siempre hemos defendido tener un posicionamiento equilibrado en el que se tiene que poder desarrollar una actividad agrícola y ganadera con la importancia que tienen Asturias y la pervivencia de una especie, ni más ni menos".

El consejero ha recalcado que el éxito del programa de control se evaluará al finalizar la temporada en marzo de 2026 y que todas las actuaciones se desarrollan siguiendo la normativa vigente, evitando conflictos sociales. "Lo importante es la efectividad y en eso nos estamos y en eso nos ocupamos", ha señalado.

Durante su intervención en Agrosiero, el consejero también ha valorado positivamente la situación actual del sector, con márgenes de rentabilidad equilibrados, aunque ha advertido sobre los retos a medio y largo plazo. "Lo urgente es tener un presupuesto cuantioso", ha concluido.