Marcos Líndez: El cooperativismo agrario impulsa la comercialización y frena la despoblación en zonas rurales

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, visita la Cooperativa de Agricultores de Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, ha destacado este viernes el espíritu de resiliencia de la Cooperativa de Agricultores de Gijón y ha remarcado que el cooperativismo agrario ha sabido también promocionar sus productos y la comercialización y es un aliado en la lucha contra la despoblación en zonas rurales.

Ha destacado que la Cooperativa de Agricultores, que ha celebrado recientemente su 120 cumpleaños, ha tenido un impacto positivo para el sector primario y cómo este ha sido capaz de adaptarse a los cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos de cada tiempo.

Al tiempo, el consejero ha resaltado que, desde el Principado, se ha lanzado una convocatoria de 450.000 euros destinada a las sustituciones para las explotaciones agrarias.

"Creo que es un elemento fundamental, también, para apoyar las explotaciones familiares, para apoyar las explotaciones tanto agrícolas como ganaderas en Asturias", ha señalado.

Al tiempo, ha puesto en valor la importancia que tiene el cooperativismo agrario en Asturias. A este respecto, ha remarcado que, a lo largo de la historia, las cooperativas han mostrado toda esa "fortaleza".

Sobre ello, ha apuntado que han permitido que los agricultores y ganaderos pudieran reducir riesgos, compartir costes, mejorar su posición en la cadena alimentaria y, más recientemente, también invertir en innovación.

A esto ha sumado que el cooperativismo juega un papel fundamental, a su modo de ver, en la lucha frente al despoblamiento. En este sentido, ha señalado que es un eje fundamental para fijar población, generar empleo y promover ese desarrollo económico sostenible en el medio rural.

Líndez ha incidido en que, tanto el Gobierno asturiano como los firmantes del Pacto por el Medio Rural, reconocen ese papel, a lo que ha agregado que, dentro del propio pacto, figuran medidas específicas relacionadas con el cooperativismo y con el papel que tiene que seguir desarrollando.

Ha aludido, unido a ello, a iniciativas más recientes en las que viene participando el Gobierno asturiano y que guardan relación con la innovación, como son los espacios Test Agrarios, zonas donde futuros agricultores o ganaderos pueden probar ese proyecto profesional de una manera temporal, segura y tutelada, antes de tomar la decisión y asumir esos riesgos mayores.

El consejero ha remarcado, asimismo, en que la formación juega un papel también importante. De ahí que se haya incluido en el citado pacto programas específicos para cooperativas, explotaciones familiares y empresas.