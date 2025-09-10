Marcos Líndez destaca el "buen momento" del sector empresarial agroalimentario en Asturias

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha destacado este martes el "buen momento" del sector empresarial agroalimentario en la región, poniendo el acento en el interés que despiertan las producciones asturianas entre grupos empresariales nacionales e internacionales.

"Empresas y grupos empresariales de fuera de nuestro país tienen interés en aportar valor añadido a las producciones agroalimentarias en Asturias", ha subrayado.

El dirigente asturiano ha hecho estas declaraciones en el marco de su asistencia a la presentación oficial de la integración de la firma Juan Martínez S.L. en el grupo empresarial austriaco Rupp AG y a la inauguración de sus nuevas instalaciones industriales.

Marcos ha puesto como ejemplo la trayectoria de la empresa Juan Martínez, a la que ha definido como "un ejemplo de evolución, de transformación y de superación". El consejero ha remarcado que desde el Gobierno del Principado están "para colaborar, para aportar, para implementar, para ayudar a las empresas a seguir creciendo".

El responsable autonómico ha anunciado la convocatoria anual de ayudas a las industrias agroalimentarias y forestales, que saldrá publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. "Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno una dotación de 9 millones de euros para empresas que quieren seguir creciendo y apostando por Asturias", ha explicado.

Marcos ha valorado positivamente la evolución reciente del sector, destacando que "en los últimos dos años el crecimiento y la inversión que se viene realizando en el sector agroalimentario en Asturias ha sido importantísimo". Esta convocatoria de ayudas busca seguir impulsando el desarrollo de las empresas del sector.