Marcos Líndez lamenta la pérdida de ganaderías de leche, pero dice que el problema es mayor en otras CCAA

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha lamentado este miércoles que se cierren ganaderías de leche en Asturias, pero ha dicho que ese problema es aún mayor en otras comunidades autónomas.

Ha sido en una comparecencia parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) donde la portavoz de Vox, Carolina López, le ha preguntado al dirigente asturiano por la pérdida de 64 ganaderías de leche en Asturias el pasado año.

"Evidentemente no me parece una buena noticia", ha admitido Marcos Lindez en su respuesta. No obstante, ha matizado posteriormente que el descenso de explotaciones no solo es consecuencia de si se apoya o no al sector.

Además, ha comentado qeu de diciembre de 2022 a diciembre de 2023 Asturias perdió un 5,33% de sus explotaciones de leche, una tasa menor que la que se registró en Castilla y León (-8,81%), Cantabria (-6,41%) y Galicia (-6,02%).

El Consejero ha defendido las políticas del Principado para respaldar a los ganaderos. "Si ustedes consideran que pueden gestionar de otra manera, demuéstrenlo. En Castilla y León, ya ve, al final la realidad les pone en su sitio", le ha dicho a la portavoz de Vox.

Por otro lado, en la misma comisión el diputado del PP Luis Venta le ha preguntado a Marcos Líndez sobre las compensaciones de los daños en la cabaña ganadera afectada por la enfermedad de la lengua azul y EHE.

"Este gobierno cumple, va a cumplir y va a indemnizar a todos los afectados por la EHE y la lengua azul", ha asegurado Marcelino Marcos Líndez.