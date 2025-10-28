Medio Rural asegura transparencia y rigor en la gestión del plan de control del lobo y niega "oscurantismo"

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias sostiene que cumple con el plan de control del lobo "con total rigor y transparencia", facilitando la información conforme a los procedimientos establecidos y descartando cualquier tipo de oscurantismo en la gestión de esta especie, según indican fuentes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a Europa Press.

"No hay oscurantismo, sino respeto institucional y prudencia en la gestión de un asunto complejo que exige equilibrio entre la conservación y la protección del ganado", aseguran. La Consejería recuerda que se ampara en el artículo 13.1 d) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Este artículo establece que las solicitudes pueden referirse a "material en curso de elaboración o a documentos o datos inconclusos", entendidos como aquellos sobre los que la autoridad pública está trabajando activamente.

En caso de denegación de acceso, la autoridad competente debe indicar que está preparando el material y ofrecer información sobre el tiempo previsto para finalizar su elaboración, añaden las mismas fuentes.