Medio Rural concede 944.766 euros a 16 empresas y profesionales de acuicultura y sector pesquero

Medio Rural concede 944.000 euros en ayudas a la acuicultura y a la comercialización y transformación de productos pesqueros - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 944.766 euros en ayudas a la acuicultura y a la comercialización y transformación de los productos pesqueros. La convocatoria beneficia a 16 empresas y profesionales, seis de ellos correspondientes a la línea de acuicultura y diez a la de comercialización y transformación de productos pesqueros.

La cuantía concedida se distribuirá entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con 644.766 euros correspondientes al presente ejercicio y 150.000 para cada uno de los dos siguientes.

En el ámbito de la acuicultura, las ayudas permitirán acometer inversiones orientadas a mejorar y modernizar instalaciones y sistemas productivos. Entre las actuaciones subvencionadas figuran la instalación de sistemas fotovoltaicos, maquinaria y equipamiento, sistemas de seguridad, plantas de producción de oxígeno y distintos equipos para optimizar los procesos de producción.

Por su parte, los fondos destinados a la comercialización y transformación respaldarán proyectos para mejorar las instalaciones, la capacidad productiva y los procesos tecnológicos de las empresas. Entre esas acciones destacan la instalación de nuevos túneles de congelación y cámaras frigoríficas, ampliaciones de fábricas y almacenes, avances tecnológicos, adquisición de maquinaria, sistemas de trazabilidad y digitalización y diferentes equipamientos vinculados a la producción y comercialización.

La convocatoria contaba con una dotación inicial de 1,1 millones, de los que 250.000 euros estaban dirigidos a la línea de acuicultura y 850.000 a la de comercialización y transformación de productos de la pesca y la acuicultura.

Las ayudas se conceden en el marco del FEMPA, con una financiación del 70% procedente de este fondo europeo y del 30% del Principado de Asturias.

La resolución, que hoy se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), establece que las inversiones correspondientes al ejercicio 2026 deberán justificarse antes del 30 de noviembre de este año, mientras que las previstas para 2027 y 2028 tendrán como fecha límite el 1 de octubre de los respectivos ejercicios.