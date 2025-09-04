Medio Rural concede ayudas por valor de 425.000 euros a doce empresas de acuicultura

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este jueves la resolución de las ayudas para la acuicultura, la comercialización y la transformación de productos de pesca que concede la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con una dotación de 425.844 euros.

Estas subvenciones, que cubren el 50% de la inversión, beneficiarán a doce empresas, tres de ellas de la línea de acuicultura y nueve de la línea de comercialización y trasformación de productos de pesca.

Las empresas beneficiarias recibirán este año 300.552 euros, cuyas inversiones deberán justificar antes del 30 de noviembre en el caso de que se realicen en 2025, y hasta el 1 de octubre de 2026 para las previstas para el próximo ejercicio.

Estos fondos ayudan a garantizar la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector comercializador, transformador y acuícola del Principado. Con esta convocatoria se facilitan las inversiones en las empresas del sector de la pesca y la acuicultura y se fomenta la calidad y mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad, además de reducir el impacto de las actividades en el medio ambiente.

Estas subvenciones cuentan con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (Fempa).