Medio Rural informa de las nuevas ayudas agrarias y defiende el "valor añadido" del sello 100% raza autóctona

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, preside la reunión del Consejo Agrario. Sede de la consejería. Easmu. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha informado este miércoles de la convocatoria de distintas líneas de ayudas al sector agrario, entre ellas las destinadas a la incorporación de jóvenes con una dotación inicial de 8 millones de euros, y ha defendido que el sello de carne "100% raza autóctona" es "compatible" con la IGP Ternera Asturiana y puede aportar "valor añadido".

Así lo ha señalado tras la reunión del Consejo Agrario, celebrada con la nueva composición derivada de las elecciones del pasado verano, en la que, según ha indicado, se trasladó a las organizaciones información sobre convocatorias, sanidad animal y otros asuntos de interés para el sector.

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Marcos ha explicado que durante el encuentro se abordó la situación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), tanto en relación con los pagos de 2025 como con la convocatoria de 2026, así como otras líneas en marcha.

En este sentido, ha destacado que este miércoles finalizaba el plazo de las ayudas a la modernización, dotadas inicialmente con 20,1 millones de euros, tras haber sido ampliado "ante la petición sobre todo de tramitadores".

Asimismo, ha indicado que su departamento ya ha iniciado el expediente para la convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos en 2026, con una partida de 8 millones de euros, "tal como habíamos quedado en el año 2025".

También ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja en otras convocatorias, como las destinadas a vacunas de declaración obligatoria, las ayudas de inmovilización y reposición del ganado o las dirigidas a la reciella, que incluirán el mantenimiento de mastines para la protección del ganado.

SANIDAD ANIMAL

En materia de sanidad animal, el consejero ha trasladado la información relativa a la situación de la dermatosis nodular, la lengua azul y la campaña de saneamiento, que busca alcanzar al "100% de la cabaña ganadera", en línea con los compromisos adquiridos en 2025.

Además, ha informado sobre la tramitación de la modificación del segundo plan de gestión del lobo, actualmente en fase de consultas previas hasta el 23 de marzo, con el objetivo de aprobar el decreto "dentro del primer semestre".

SELLO DE RAZA AUTÓCTONA

Por último, respecto a la polémica sobre el sello "100% raza autóctona", Marcos ha señalado que se trata de una decisión que corresponde a los propios ganaderos y a las asociaciones implicadas, y ha recalcado que el Gobierno autonómico no se va a "inmiscuir".

No obstante, ha defendido que este distintivo "no es incompatible ni mucho menos" con la IGP Ternera Asturiana y que puede "aportar valor añadido" al sector, al poner de manifiesto la "autenticidad y la pureza" de las razas.

El consejero ha subrayado que el consumidor demanda cada vez más información y trazabilidad, y ha considerado que tanto la IGP como el sello pueden contribuir a mejorar la comercialización de la carne. "Quienes tienen que tomar la decisión son los propios ganaderos y ganaderas", ha concluido.