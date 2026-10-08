Medio Rural licita por 186.000 euros el mantenimiento de 42 cortafuegos en montes de Ibias

Medio Rural licita por 186.050 euros actuaciones de prevención de incendios en montes vecinales en mano común de Ibias - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación unas obras de prevención de incendios en montes vecinales en mano común del concejo de Ibias, con un presupuesto de 186.050 euros. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre.

La actuación afectará a 173,9 hectáreas de terreno y permitirá mantener 42 cortafuegos. Estas infraestructuras constituyen un elemento fundamental para la defensa frente a los incendios forestales, al contribuir a romper la continuidad de la vegetación y facilitar las labores de extinción y el tránsito de los medios de intervención.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, incluyen la limpieza mecanizada de los cortafuegos, principalmente con bulldozer. También prevén la realización de cortes transversales para facilitar la evacuación del agua y la nivelación y reparación de baches en los viales transitables, así como la limpieza de maleza, nivelación y reparación.

Las obras se ejecutarán en los siguientes montes ordenados y gestionados mediante convenio con la administración del Principado: Andeo, Barca, Boiro, Braña de Labiada, Braña de Leituelos y Tremo, Bustelo, Caldevilla, Castaosa, Castro Mouroso y Chao da Serra, Confita, Linares, Marentes, Peneda, Penedela, Piñeira, Pousadoiro, Rellán, San Clemente, San Esteban, Sena, Sillón y Carbayal, Torga, Valía Oscura, Villamayor y Villarcebollín, además del monte de utilidad pública número 151, Sierras de Uria y Marco.

El Gobierno de Asturias considera necesario mantener estas infraestructuras en condiciones adecuadas para garantizar su función preventiva y así lo ha incluido entre El Pacto por el Medio Rural, firmado el pasado mes de febrero.