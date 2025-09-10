Medio Rural licita proyectos de tratamientos silvícolas y repoblaciones forestales en montes de Piloña e Ibias

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación dos actuaciones forestales por un importe total de 85.791 euros, que incluyen tratamientos silvícolas en los montes de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, en el concejo de Piloña, y una repoblación forestal en el monte vecinal en mano común de Villarcebollín, en el municipio de Ibias.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la gestión forestal, prevenir incendios y fomentar el aprovechamiento sostenible del medio natural.

El proyecto que se desarrollará en el cerro de Cullacenti, dentro del monte Cuesta de Coya y Ques, cuenta con un presupuesto de 41.795 euros para llevar a cabo rozas, clareos y podas en masas de pino, así como clareos selectivos en zonas de frondosas. También se eliminarán cierres y se limpiarán pistas forestales para crear fajas auxiliares que faciliten las labores de prevención y extinción de incendios. Esta actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, busca reducir la biomasa acumulada, mejorar la calidad de la madera y favorecer el desarrollo saludable del arbolado.

Por otro lado, según informa el Principado a través de una nota de prensa, repoblarán 17,08 hectáreas en el monte vecinal de Villarcebollín, con una densidad de plantación de 1.100 pies por hectárea de Pino pinaster. Con una inversión de 43.995 euros, esta intervención permitirá incrementar la superficie forestal, proteger el suelo frente a la erosión, mejorar el paisaje, fijar CO2, emitir oxígeno y producir madera.

Ambas iniciativas cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).