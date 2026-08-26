Morcín se incorpora a la red Rural Connect que busca acercar oportunidades de empleo, formación y emprendimiento

El alcalde de Morcín, Maximino García, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias incorpora Morcín a la red Rural Connect, destinada a acercar oportunidades de empleo, formación y emprendimiento a los concejos rurales. El nuevo centro, que contará con una inversión de 53.518 euros procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, se sumará a los ya existentes en Coaña, Castropol, Cudillero, Illas y Cangas del Narcea.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde de Morcín, Maximino García, han firmado el convenio para desarrollar la actuación. Al acto también ha asistido el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

Según ha recordado el Gobierno asturiano, Rural Connect es una red de centros de formación y trabajo compartido, unidos por tecnología, servicios e imagen comunes. Su objetivo es facilitar el teletrabajo, reforzar la capacitación digital y generar actividad económica en concejos con dificultades demográficas, mediante actividades y recursos que se reparten entre los distintos centros sin perder la especialización de cada uno en función de las necesidades de su territorio. En total moviliza una inversión cercana a los 458.000 euros.

El espacio de Morcín dispondrá de una zona de trabajo compartido, sala de reuniones, espacios para formación y dinamización, áreas de colaboración entre usuarios y conectividad digital avanzada con sistemas inteligentes de acceso.

El centro dará servicio a profesionales, autónomos, emprendedores y personas que teletrabajan, y acogerá iniciativas de capacitación digital y desarrollo económico local.

La elección de Morcín responde tanto a su situación demográfica como a su ubicación estratégica en el área central de Asturias, con buenas conexiones y capacidad para atraer actividad vinculada al teletrabajo, la formación y los nuevos modelos de empleo. Además, su incorporación refuerza una red concebida para avanzar en la cohesión territorial y acercar recursos y oportunidades a todo el territorio.

Llamedo ha destacado que iniciativas como la de Rural Connect se enmarcan en las políticas de reto demográfico impulsada por el Gobierno de Asturias, que sitúan la lucha contra la despoblación como uno de los ejes prioritarios, con actuaciones orientadas a favorecer el desarrollo económico local y garantizar que las oportunidades de empleo, formación y emprendimiento lleguen también a los concejos rurales.