Podemos acusa al Principado de "permitir que se esquilmen las praderas vegetales de nuestras costas"

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez ha criticado, este lunes al Gobierno asturiano por "permitir, sin ningún tipo de rigor, que se esquilmen las praderas vegetales de nuestras costas".

Rodríguez se ha reunido, junto con el portavoz de Podemos Llanes, Diego Ruiz de la Peña, con representantes de la Asociación de Ocleros del Oriente, y ha considerado que esta situación "está causando un daño irreversible al futuro de la pesca en Asturies" porque al arrancar el ocle y no recoger el que el mar devuelve a los arenales "se está impidiendo, entre otras cosas, que los peces pueden desarrollarse hasta lograr el tamaño adecuado para su captura".

Según ha señalado la diputado de Podemos, se ha instalado un "negocio altamente lucrativo" en torno a esta alga marina y "como siempre, quienes más ganan son las grandes empresas que mal pagan con precios ridículos, tanto a los pescadores como a recolectores y recolectoras de ocle, y que venden un producto a precio de oro a los y las consumidoras pensando que se trata de un alga que ha sido tratada de manera sostenible cuando no es así". Según ha explicado, la extracción de este producto "causa un gravísimo perjuicio al medioambiente".

Por estas razones, Rodríguez ha anunciado que la formación morada ha presentado varias iniciativas parlamentarias porque "queremos saber si el Gobierno autonómico tiene la intención de proteger a nuestra gente; si tiene datos científicos que avalen que se siga produciendo este sistema de recogida de ocle".

Para la diputada morada, si tenemos una Consejería de Medio Ambiente "hay que demostrar que no solo es una nomenclatura, que no solo fue un eslogan en un momento determinado electoral y que no se ha convertido en un epitafio".