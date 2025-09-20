Podemos Asturies reclama al Gobierno autonómico medidas efectivas para proteger el sector primario

Diego Ruiz de la Peña, coordinador autonómico de Podemos Asturies, y Silvia Tárano, concejala de la formación en Siero, participaron este sábado en la inauguración de Agrosiero. - PODEMOS

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, y la concejala de la formación en Siero, Silvia Tárano, han cuestionado este sábado las políticas del Gobierno de Adrián Barbón hacia el medio rural durante la inauguración de Agrosiero, y ha reclamado medidas concretas para reforzar la ganadería, la agricultura y la soberanía alimentaria en Asturias.

Lo han hecho durante la inauguración de Agrosiero, feria de referencia para el sector primario asturiano, donde Ruiz de la Peña ha criticado la gestión del Ejecutivo de Adrián Barbón, al que acusó de mantener un discurso favorable al medio rural sin desplegar políticas concretas que fortalezcan la ganadería extensiva y la producción local.

En un escrito enviado a los meidos, el dirigente de Podemos ha señalado que el Gobierno debe "poner transparencia y medios para facilitar el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera y pesquera" y apoyar modelos de vida y producción propios del territorio, especialmente ante retos como la emergencia climática.

Por su parte, Tárano se ha pronunciado sobre la posible instalación de la multinacional Costco en Siero, advirtiendo que iniciativas de este tipo "acaban con el comercio local y con las pequeñas producciones agroganaderas".

La concejala ha reclamado un respaldo claro y continuado al sector primario, considerado "fundamental para la economía y la soberanía alimentaria asturiana", y urgió a la Administración a priorizar sus necesidades frente a los intereses de grandes corporaciones.