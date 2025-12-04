el PP acusa al Principado de negar ayudas a 79 asturianos que quieren incorporarse a la ganadería

Archivo - Luis Venta, en una imagen de archivo - PP - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta, ha acusado este jueves al Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón de dejar a un total 79 asturianos, de 121 solicitudes, sin poder cumplir con su deseo de incorporarse a la actividad agrícola y ganadera, al negarles las ayudas previstas para ello. "De esta manera, el Ejecutivo ha dejado en la estacada al 70 por ciento de los solicitantes, argumentando falta de presupuesto", ha criticado.

Luis Venta afirmó que, con un Presupuesto del Principado de 7.000 millones de euros, "no hay más recursos para el sector primario, lo que demuestra que Barbón preside un Gobierno que no tiene vergüenza y que, fehacientemente, es antiganadero".

El parlamentario 'popular' destacó que al Ejecutivo PSOE-IU solo le importa "los enchufes de sus acólitos y sus chiringuitos, y lo que menos, los jóvenes y nuevos ganaderos que se quieren incorporar al campo asturiano".

Venta señaló que es especialmente grave el caso de la línea de ayuda para jóvenes: de 84 solicitudes tan solo se ha concedido la ayuda a 33, dejando a 51 asturianos en listas de espera.

"Esto es la clara falta de apoyo a los jóvenes y al medio rural, con unos Presupuestos con los que se intenta volver a engañar a los asturianos, porque representan otro estacazo al campo asturiano", advirtió.