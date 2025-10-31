El PP exige explicaciones al Gobierno asturiano por la suspensión del programa de control del lobo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha anunciado este viernes que exigirá "explicaciones inmediatas" al Gobierno del Principado por la suspensión del programa anual de control del lobo en Asturias durante casi dos meses, debido a la falta de respuesta en plazo de Medio Rural al recurso de reposición de Verdes por Asturias-Equo contra la resolución de abril que aprobaba las actuaciones de control.

"La decisión de callarse y hacer como que aquí no pasaba nada y con suerte nadie se enteraba de la situación es inaceptable, opaca y profundamente lesiva para los ganaderos asturianos", ha criticado Venta.

El diputado ha denunciado "seis meses de engaño y desinformación, de opacidad y falta de transparencia", y ha recordado que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha sido interpelado en distintas ocasiones sobre el plan anual de control, pero decidió no contar la verdad. "Ahora, si tiene un poco de respeto a los ciudadanos, debe explicar a todos los asturianos qué motivos han llevado a esta paralización y por qué no se ha informado ni a los ganaderos ni a las organizaciones agrarias", ha añadido.

Venta ha subrayado que, mientras los daños en las explotaciones se multiplicaban y los ganaderos reclamaban actuaciones urgentes, el programa estaba suspendido sin que nadie lo comunicara. "Era todo una mentira. Se estaba engañando al sector mientras el Gobierno miraba hacia otro lado", ha lamentado.

El parlamentario ha recordado que, siete meses después de la salida del lobo del Listado Especial de Especies Protegidas (Lespre), la situación en Asturias "no ha cambiado absolutamente nada", lo que, a su juicio, demuestra que "este Gobierno sigue protegiendo al lobo frente a los intereses legítimos de nuestros ganaderos".

"El Ejecutivo de Adrián Barbón ha vuelto a dejar claro que es un Gobierno antiganadero y matavacas, más preocupado por contentar a los grupos ecologistas que por defender al campo asturiano", ha concluido Venta.