El PP pide que se permita a los patrones decidir cuándo resguardar los barcos en el puerto interior de Llanes

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Javier Brea ha solicitado que las embarcaciones pesqueras puedan resguardarse en el puerto interior de Llanes los días de temporal, aunque las olas no superen los 5 metros; así como por motivos relacionados con la ausencia de patrón en la embarcación debido a vacaciones, enfermedad o cuarentena a causa de la pandemia de COVID19.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en la que se insta al Consejo de Gobierno a autorizar a las embarcaciones pesqueras a acceder al puerto interior cuando el patrón de las mismas "lo estime oportuno" a fin de garantizar su seguridad y protección.

Así lo ha explicado esta mañana el diputado del PP por el Oriente y portavoz de Agroganadería y Pesca en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario general del PP, Álvaro Queipo; el coordinador popular de la comarca, Paulo Silva; el presidente del PP de Llanes, Luis Carriles; el concejal popular llanisco, Juan Carlos Armas; y el presidente de la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, Ángel Batalla.

Brea ha denunciado que el Gobierno de Adrián Barbón "ningunea el criterio de los patrones para decidir cuándo deben proteger sus embarcaciones del temporal" y "da la callada por respuesta ante un problema que lleva años afectando al sector". Y es que, "las obras de mejora del puerto de Llanes, en particular, la compuerta, han sido en más de una ocasión objeto de controversia y polémica, entre el Principado y los pescadores profesionales".

Brea también ha criticado que el tratamiento otorgado por el Principado a las infraestructuras portuarias de Llanes "no se corresponde a la importante vocación marinera de la villa". En este sentido, ha tildado de "vergonzoso" y "un peligro para la seguridad de todos" los continuos problemas con el sistema eléctrico cada vez que hay temporal, ya que las olas derriban la instalación. "Los pescadores salen o regresan de faenar cuando no hay luz natural; no puede ser que el puerto lleve 15 días a oscuras; exigimos que se intervenga para garantizar la seguridad".

Brea ha indicado que "el puerto pesquero no reúne las condiciones de seguridad necesarias en épocas de mala mar" y denuncia que, pese a ser consciente de ello, "el Gobierno socialista de Barbón continúa sin aportar soluciones, cuando resulta imprescindible dar apoyo a una actividad ya de por si es dura y difícil".