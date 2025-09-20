PP subraya la contribución de la actividad cinegética para la protección del medio natural y para el empleo

JAÉN/OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha subrayado la contribución de la actividad cinegética para la protección del medio rural en la provincia de Jaén. Así lo ha indicado Domínguez tras visitar en la capital jiennense la Feria de la Caza y de la Pesca, Ibercaza, acompañado por el senador del PP de Asturias Pablo González.

Según ha explicado, el Grupo Popular en el Senado "esta trabajando para presentar una serie de iniciativas a favor del mundo de la caza". "Si hay un partido que siempre ha apoyado, respetado y ensalzado su labor para la protección y conservación de nuestro medio natural, es el Partido Popular", ha dicho Domínguez.

Al mismo tiempo ha defendido la caza sostenible porque "ayuda a mantener nuestro medio natural vivo, los propios cazadores nos alertan muchas veces de los incendios, en muchas ocasiones determinan cómo están los animales que habitan nuestros parques naturales".

El sector cinegético genera más de 45.000 empleos en Andalucía, más de 70 millones de euros directos y en torno a 3.500 millones indirectos, siendo Jaén la provincia que más territorio dedica a su práctica.

"Es un motor económico de las zonas rurales y, por tanto, siempre la defenderemos en todas las administraciones, gobernemos o no, pues se trata de un sector relevante los para nuestra tierra que se encuentra amenazado por ideologías anticampo", ha afirmado el dirigente popular.

Para el presidente provincial, "mientras el PP defiende, otros partidos levantan muros" y aprueban leyes como la de Bienestar Animal que "va en contra de los animales y de la actividad cinegética".