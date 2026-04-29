PP y Vox vuelven a reclamar en el Pleno la dimisión de Marcelino Marcos por "el daño que está haciendo al sector"

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos destaca el apoyo del Principado a los quesos y productos locales en la Feria de Taramundi - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han cargado duramente este martes en sede parlamentaria contra la gestión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez y los diputados Luis Venta Cueli (PP) y Carolina López (Vox) han pedido su dimisión "por el daño que está haciendo a todos los asturianos y traicionar al sector".

Ha sido en sendas interpelaciones al titular de Medio Rural cuando Luis Venta y Carolina López han vuelto a reclamarle que abandone de una vez su cargo y le han preguntado si realmente cree que "puede seguir de consejero".

El consejero ha respondido a las críticas recordando la labor que ha desarrollado su consejería "en poco más de dos años y medio de legislatura y reconociendo que las circunstancias no han sido nada ordinarias", sino que se ha tenido que dar respuesta a varias cuestiones extraordinarias como las consecuencias de la guerra de Ucrania, incendios, sequías, nuevas enferemedades o ahora las consecuencias de otra guerra.

Así ha relatado el consejero que solamente en ayudas extraordinarias se han aprobado más de 14 millones de euros al sector agroganadero. "Nunca se había hecho tal apoyo del Gobierno de Asturias al sector primario en esta comunidad", dijo el consejero, que ha acusado al PP de ser "expertos en cocinar argumentos".

Ha añadido Marcos Líndez que la gestión de la consejería es mucho más que todas esas ayudas y recursos, que ha recordado son posibles gracias a los presupuestos que ni PP ni Vox ha aprobado. En esa línea ha destacado otras cuestiones de la gestión como la convocatoria de las elecciones agrarias.

Respecto a los Fondos FEADER, el consejero ha indicado que no se trata de una quita sino que "se trata de una discrepancia técnica sobre la ejecución de dichos fondos europeos con el Ministerio, no de una retirada directa sin más" y ha indicado que el Principado ha recurrido esa decisión.

Ya en respuesta a Vox, el consejero ha lamentado que "se encuentren tan bien en la algarada" y les ha augurado un nuevo fracaso ahora que van a volver a tener ocasión de gobernar en algunas comunidades, como en Extremadura.

"Ustedes tienen una visión del medio rural de vuelo gallinaceo, nosotros una visión de medio y largo plazo, ya se lo comenté varias veces", dijo el consejero.

"VAYA MATU TIENE ENCIMA"

El primero en interpelar al consejero ha sido el diputado del PP, Luis Venta Cueli, que ha indicado que la crítica es a la gestión de las polítias desarrolladas en todos estos años de legislatura. "Vaya matu que tiene usted encima, bueno el que usted se ha buscado y ganado a pulso por lo que ha hecho o no ha hecho, porque tan malo es lo uno como lo otro", le dijo Venta Cueli.

Se ha referido a varias cuestiones relacionadas con la gestión como la "denegación de 4.326 solicitudes de ayuda de la PAC del año 24" o la gestión de las ayudas a las razas autóctonas. Pero ha insistido el diputado del PP en dos cuestiones que por si solas son suficientes para que el consejero dejase su cargo.

Así se ha referido a la quita de 9,5 millones por parte del Ministerio de fondos FEADER destinados a los ganaderos asturianos "por no cumplir un real decreto del año 22 por mala gestión" y se ha referido también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia definitiva sobre su intromisión en el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, que supone un "abuso de poder".

"No cree indigno aferrarse a un sillón, de verdad cree que no es indigno", ha preguntado Luis Venta, al titular de Medio Rural y Política Agraria.

"TIENE MUCHA CARA Y MUY POCA VERGÜENZA"

Tras la interpelación del PP llegó la de la diputada de Vox, Carolina López, que ha manifestado que el consejero "tiene mucha cara pero muy poca vergüenza y no hace otra cosa más que acumular escándalos y errores". Así ha acusado al consejero de tratar de hacerse con el control de la IGP desde la "puerta de atrás".

La parlamentaria de Vox ha insistido en reclamar la dimisión inmediata del consejero, y al igual que el diputado del PP, ha vuelto a referirse a la pérdida de los fondos FEADER por la "mala gestión".

Carolina López se ha referido a otros "muchos problemas" que sufren en el sector ganadero de la región y también al agroalimentario, dejando a Asturias "en ridículo absoluto" en el Salon Gourmet de Madrid, con un estand en el que "sólo cabían folletos".

"Deje de mentir y de engañar. Su negligencia y pasotismo la pagamos los asturianos", dijo Carolina López, que acusó al consejero de traicionar al sector.