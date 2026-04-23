El Principado de Asturias minimiza el impacto de la sentencia sobre el Plan del Lobo

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OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el segundo Plan de Gestión del Lobo, no va a tener "ninguna incidencia real" sobre la gestión de la especie.

Según fuentes de la consejería, la sentencia "se refiere únicamente a la anulación de la resolución del programa de control del lobo correspondiente al periodo 2025-2026 que ya no está vigente en la actualidad". "Es una sentencia esperada, toda vez que el Tribunal Supremo anula el artículo 7.5 a) del II Plan de Gestión del lobo; y no el plan del lobo en su totalidad", han agregado.

Por tanto, según el departamento dirigido por Marcelino Marcos, esta decisión judicial "no tiene ninguna incidencia real sobre la situación actual, ni condiciona la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del Principado de Asturias".

De hecho, las mismas fuentes han indicado que las previsiones y la hoja de ruta del Gobierno "siguen adelante con normalidad". "Se trata de un pronunciamiento sobre un instrumento ya superado, que en nada afecta a la actuación presente", han insistido.