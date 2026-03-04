El Principado defiende la gestión de las ayudas de la PAC de 2024 y acusa al PP de "manipular y mentir"

Archivo - Terneras asturianas en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha asegurado este miércoles que las ayudas de la campaña de 2024 de la Política Agraria Común (PAC) se tramitaron "con diligencia" y ha subrayado que las solicitudes denegadas "incumplían los requisitos establecidos en la convocatoria".

La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, ha acusado al Partido Popular (PP) de "manipular y mentir", después de las declaraciones del diputado Luis Venta, quien criticó la gestión del Principado y pidió revisar las peticiones rechazadas.

Huerta ha indicado que el marco de referencia aplicado en la tramitación es el Real Decreto 1048/2022, "la norma común para todas las comunidades autónomas", y ha detallado los motivos principales de denegación en varias líneas de ayuda.

En el caso del engorde de terneros en la explotación de nacimiento, el 99,1% de las solicitudes (426 de 430) fueron denegadas por no alcanzar el mínimo de tres terneros destinados a sacrificio o exportación en el periodo establecido. En la línea de engorde sostenible de terneros, el porcentaje ascendió al 99,5% (3.138 de 3.153) por la misma causa.

Respecto a la ganadería extensiva de ovino y caprino de carne, el 99,6% de las peticiones (272 de 273) se rechazaron por no cumplir con el número mínimo de hembras elegibles o con el umbral de producción exigido. En cuanto a la producción sostenible de leche de oveja y cabra, las 19 solicitudes presentadas fueron denegadas por idénticos motivos.

Pese a estas cifras, la Consejería ha destacado que las explotaciones asturianas accedieron "a la gran mayoría" de las líneas de apoyo europeas, como las ayudas directas o las destinadas a la ganadería ecológica y de montaña. En total, el Principado abonó más de 92,5 millones de euros en la campaña de la PAC de 2024, un importe que supuso un incremento de más de 1,1 millones respecto al ejercicio anterior.