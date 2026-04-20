El Principado discrepa del cálculo del Ministerio de Agricultura sobre ejecución de fondos Feader

La directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado, Rocío Huerta, atiende a los medios este lunes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado, Rocío Huerta, ha manifestado este lunes el desacuerdo del Gobierno autonómico con la reasignación de Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (Feader) --enmarcados en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027-- efectuada por el Ministerio de Agricultura, al considerar que existe "una discrepancia jurídico-técnica" en el cálculo de la ejecución.

Tras una reunión con organizaciones sindicales, Huerta ha señalado que tanto el Ministerio como el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) han confirmado la redistribución de estos fondos, si bien el Ejecutivo asturiano entiende que sí se han ejecutado conforme a la normativa autonómica. "Nos basamos en nuestra ley de presupuestos y consideramos que los importes están ejecutados", ha indicado.

Según ha explicado, esta discrepancia ya fue trasladada por el consejero Marcelino Marcos en el marco de la conferencia sectorial y no afecta únicamente a Asturias, sino también a Canarias.

Huerta ha subrayado que el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) se extiende hasta diciembre de 2029 y que Asturias dispone de 211 millones de euros para medidas de desarrollo rural en ese periodo. Por ello, ha defendido que la reasignación "no está materializada" y que aún existen vías para discutirla. "Toda decisión administrativa puede recurrirse, primero en vía administrativa y, en su caso, en un contencioso-administrativo", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que dar por perdidos los fondos "no tiene sentido" hasta que la modificación del plan estratégico refleje de forma efectiva los ajustes planteados por el Ministerio. "Es una propuesta con la que no estamos de acuerdo porque consideramos que el cálculo no es correcto", ha recalcado.

Preguntada por si el Principado no cumplió con los niveles de ejecución exigidos, la directora general lo ha rechazado "totalmente", asegurando que 2025 fue el año con mayor grado de ejecución, tanto del PEPAC como del Programa de Desarrollo Rural, que finalizaba el 31 de diciembre de 2025.

Huerta ha recordado que factores externos, como los incendios registrados en el verano de 2025, dificultaron la ejecución de algunos proyectos al afectar a la disponibilidad de empresas, una circunstancia que, según ha dicho, fue trasladada al Ministerio.