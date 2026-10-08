El Principado pondrá en marcha ayudas ante el aumento de costes de los fertilizantes

Rueda de prensa de consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria pondrá en marcha las ayudas ante el aumento de costes de los fertilizantes por importe de 1,8 millones de euros. El objetivo es paliar el incremento de los precios provocado por la crisis de Oriente Próximo y completar las aportaciones estatales y europeas.

Según ha informado en rueda de prensa el consejero del ramo, Marcelino Marcos, en rueda de prensa, con este fin, la Unión Europea ha autorizado un paquete excepcional de 540 millones para el sector agrario, de los que 50,17 le corresponden a España. A Asturias le han sido asignados 943.156,75 euros, una cantidad que el Principado complementará para llegar al 200%, el máximo permitido por la Comisión Europea, hasta alcanzar 1,8 millones. Esta decisión beneficiará a más de 4.000 agricultores y ganaderos.

Por otro lado, el Principado aprobará en las próximas semanas un decreto extraordinario de ayudas directas por valor de cinco millones para paliar los daños provocados por la sequía en el campo, que afectó a explotaciones asturianas entre marzo y agosto por la falta de precipitaciones.

Marcos ha hecho estos anuncios en una rueda de prensa en la que ha detallado las medidas de su departamento anunciadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Debate de Orientación Política.

Entre ellas ha destacado que el Principado adelantará a octubre el 75% del pago de las ayudas directas de la PAC para el vacuno de leche y carne. El gobierno también incrementará en un millón las ayudas a los seguros agrarios, que alcanzarán los 2,2 millones, un 80% más. En el seguro de vacuno reproductor, la aportación autonómica alcanzará en 2027 el 20%, frente al 14% de Galicia y el 8% de Cantabria.

Asimismo, el Principado mantiene además una aportación de un millón de euros a Cogersa para reducir el coste de la retirada y destrucción de animales. Otra de las medidas del Ejecutivo, también adelantada por el presidente del Principado, será la ampliación del presupuesto del plan Incorpórate al agro en 6,9 millones para garantizar que se atiendan todas las solicitudes que cumplan los requisitos de la última convocatoria. Dotada inicialmente con ocho millones, recibió 213 solicitudes, por lo que se elevará su financiación hasta los 14,9 millones.

El Gobierno pondrá asimismo en marcha una nueva línea de 202.260 euros para el mantenimiento y funcionamiento de las cofradías de pescadores, entidades esenciales para la actividad pesquera y la vida económica y social de las villas costeras.