El Principado reitera que no presentará los datos del plan de gestión del lobo hasta marzo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano no presentará el balance completo del plan de gestión del lobo, actualmente en marcha, hasta marzo de 2026, dado que se trata de un programa anual. Así lo ha confirmado en una nueva comparecencia parlamentaria, a petición de Vox, el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez.

"Para nosotros la seguridad jurídica en las actuaciones es fundamental", ha dicho el dirigente regional asturiano. Ha recordado que el programa 2025-2026 autoriza hasta 53 extracciones de lobos.

La metodología de las mismas vienen previstas en el plan de gestión en cuanto a quién puede realizar los controles y cuándo. La actuación se apoya en informes técnicos, se limita en el espacio y en el tiempo y se vincula a la protección de la cabaña ganadera, ha explicado.

De la misma manera, se han seleccionado las cacerías que son susceptibles de hacer control en las reservas regionales de caza con la resolución administrativa que contempla la autorización correspondiente.

El número previsto de cacerías autorizadas hasta el 31 de diciembre asciende a 174, de la totalidad a día de hoy se habrían autorizado 36, 25 dieron conformidad y se realizaron, 6 no aceptaron y en 5 la cacería no se celebró. "Como ven, el despliegue del programa está en marcha", ha dicho Marcos Líndez a los diputados de la comisión.

Ha añadido que la Guardería sigue actuando en todas las zonas de gestión y todo ello se desarrolla siguiendo un procedimiento "ordenado, transparente y ajustado a derecho".

Las explicaciones de Marcos Líndez no han convencido a la portavoz de Vox, Carolina López, que ha acusado al Gobierno asturiano de intentan ocultar los datos "porque saben que no está cumpliendo".

López ha dicho que el Gobierno "no está publicando los resultados del programa a lo largo del periodo de aplicación", como establece el propio plan.

Ha acusado al Ejecutivo de "impedimentos" y "trabas" para "evitar que se case el lobo y se haga un control de la especie que beneficie de una vez por todas a los ganaderos". López ha pedido la dimisión de Marcos.

También ha pedido la dimisión del dirigente socialista el diputado del PP Luis Venta Cueli, que ha acusado al Gobierno regional de "abandonar" a los ganaderos. "Su objetivo con este plan no es controlar la población del lobo. Su objetivo es seguir abandonando a los ganaderos como se abandonó a lo largo de los años en los que el lobo estuvo incluido en el Lespre", ha reprochado Venta a Marcos.

Asimismo, el parlamentario 'popular' ha criticado la "opacidad manifiesta" del Gobierno en la aplicación del plan, por no dar la información solicitada. "¿Por qué no se pueden facilitar los datos?", le ha preguntado.

Por último, Venta ha advertido que el PP ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para exigir el "derecho a la información" sobre el plan de gestión del lobo. "Creemos que sí, sin duda. No vale artificios y artefactos como ustedes plantean ahora con una ley del año 2020", ha concluido. Según Venta, el Gobierno asturiano está, en realidad, protegiendo al lobo, al verse "presionado" por los grupos ecologistas.