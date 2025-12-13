El Principado ve positivo "en parte" el acuerdo pesquero en Bruselas y lamenta la reducción en abadejo y caballa

Archivo - Barcos pesqueros en la ría de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Pesca Marítima del Gobierno asturiano, Francisco González, ha valorado positivamente "en parte" el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre las cuotas de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo, mostrando su inquietud por la reducción de cuotas de abadejo y caballa.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, González ha explicado que la reducción planteada para abadejo, lenguado o caballa preocupa al Principado, aunque en el caso del abadejo y el lenguado la reducción vaya a ser menor de la inicialmente prevista.

En el lado contrario, ha valorado positivamente la cuota para la merluza, que se mantiene en el nivel del año pasado. "Nos genera cierta tranquilidad", ha dicho, que se mantenga en 17.445 toneladas.

En cuanto a la reducción de la cuota de caballa, que se reduce un 70%, ha señalado que repercutirá en la rentabilidad de la flota asturiana, especialmente a las lonjas.

"Desde la Dirección General de Pesca estaremos atentos a cómo discurre el año, pero nos genera cierta tranquilidad el que la merluza, especie fundamental para nosotros, genere estabilidad y mantenga la cuota del pasado año", ha concluido González.