La producción láctea en España registra un ligero descenso del 0,4%

MADRID/OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción de leche en España ha registrado un ligero descenso del 0,4% de enero a noviembre de 2025 respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) se confirma una leve tendencia al alza, según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, este comportamiento se produce tras el incremento registrado en 2024, cuando la producción láctea aumentó un 1,5% en comparación con 2023, ejercicio en el que ya se observó un pequeño repunte.

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha sido la encargada de presentar estos datos durante la reunión de la mesa sectorial del vacuno de leche, donde también se ha analizado la evolución de los censos ganaderos, el número de productores, las entregas de leche, los precios percibidos por los profesionales, el comercio exterior y los costes y márgenes de producción.

Por otro lado, los datos de 2024 muestran una caída en el censo de vacas de leche, una tendencia que continúa en 2025.

Asimismo, se ha constatado el comportamiento al alza de los precios percibidos por los ganaderos a lo largo del pasado año, que en el mes de noviembre se sitúan por encima de los valores medios de la Unión Europea.

En cuanto al comercio exterior, en 2024, se ha registrado un incremento tanto en las exportaciones como en la importación de productos lácteos, como es el caso del queso. No obstante, en 2025 las exportaciones han bajado respecto al año anterior manteniéndose así la balanza comercial negativa, habitual en el sector.

Por otro lado, los datos disponibles apuntan a una estabilización de los costes de alimentación del ganado. En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda que mantiene un "seguimiento constante" de las posibles repercusiones que el actual escenario geopolítico pueda tener sobre el sector.

A lo largo de la reunión se han abordado también cuestiones de interés para el sector, como la situación sanitaria de la cabaña ganadera, particularmente en materia de dermatosis nodular contagiosa; además se han tratado las posibles consecuencias de una eventual imposición de aranceles por parte de China a determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea.

Ante este escenario, se ha subrayado el "firme compromiso" del Gobierno de trabajar de manera coordinada con el sector y con la Comisión Europea para defender los intereses de los afectados, y los próximos pasos a seguir de forma coordinada entre el sector, las comunidades autónomas y el Ministerio, en sanidad animal y comercio exterior.

También se han debatido aspectos relacionados con la Política Agrícola Común (PAC), tanto en su aplicación actual como futura, así como la modificación legislativa vinculada al paquete lácteo en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios.

Además, se han planteado diversas cuestiones regulatorias relacionadas con los derivados lácteos, quesos ibéricos, requesón, kéfir y uso de almidón de patata en quesos.